Украина и Европа должны готовиться к президентству Трампа — президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел утверждает, что Дональд Трамп "видит многие вещи иначе", поэтому Украине и ЕС следует подготовиться к его возможному президентству в США.

Европа и Украина должны рассмотреть реалистичную возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году и "очень быстро заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным".

Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в эфире польского СМИ TVN24.

"Речь не идет о подрыве трансатлантических связей [или] сомнениях в Соединенных Штатах как в союзнике, но мы должны реалистически признать, что Трамп видит многое иначе", — сказал Павел.

Чешский политик и бывший глава Военного комитета НАТО отметил, что Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя. Поэтому союзники Украины должны рекомендовать ограничить наступательные действия и усилить оборону.

Украинские официальные лица постоянно требовали усиления систем противовоздушной обороны, включая беспилотники, истребители и вертолеты, от западных союзников на фоне развития динамики боевых действий с Россией. Это оружие может улучшить способность Украины поддерживать свои наземные войска и перехватывать российские бомбардировщики, прежде чем они смогут поразить военные или гражданские цели.

По словам Павла, единственный способ достичь этого — поставлять Киеву не только чисто оборонительное оружие, но и то, которое может нарушить пути поставки российской армии, например, артиллерию или крылатые ракеты большей дальности, а также самолеты F-16.

"Только баланс сил может заставить обе стороны понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров", — сказал Павел.

Трамп, занимавший пост президента с 2017 по 2021 год и сейчас баллотирующийся на выборах 2024 года, ранее намекал, что сократит поддержку Украины в случае избрания, и сказал, что его главной целью будет обеспечение немедленного прекращения огня с Россией в течение 24 часов, не уточняя, что на каких условиях будет предложено мирное соглашение.

Контраверсионный президент США лидирует в опросах относительно кандидата от Республиканской партии на выборах. Если Трамп будет выдвинут кандидатом от Республиканской партии, он снова встретится с действующим президентом Джо Байденом на выборах в ноябре.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы услышать план кандидата в президенты США Дональда Трампа по окончании войны в Украине через 24 часа.

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