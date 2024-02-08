Будет ли военный билет в "Дии": что говорит Федоров

По словам министра, будет правильно, если первым новость в этом направлении анонсирует Минобороны.

Министерство цифровой трансформации Украины прорабатывает вопрос внесения военного билета в "Дию". Однако, скорее всего, этого не произойдет.

Об этом вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в интервью Forbes.

Федоров заявил, что возглавляемое им ведомство прорабатывает вопрос внесения в "Дию" военного билета.

"Там есть определенная логика. Пока что не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дии". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности", — сказал министр.

Он добавил, что будет правильно, если первым новость в этом направлении анонсирует Министерство обороны.

Напомним, ранее Федоров заверил, что в приложении "Дия" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

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