Чи буде військовий квиток у "Дії": що каже Федоров

За словами міністра, буде правильно, якщо першим новину у цьому напрямку анонсує Міноборони.

Міністерство цифрової трансформації України опрацьовує питання внесення військового квитка до "Дії". Прооте, швидше за все, цього не станеться.

Про це віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у інтерв'ю Forbes.

Федоров заявив, що очолюване ним відомство опрацьовує питання внесення до "Дії" військового квитка.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в "Дії". Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", – сказав міністр.

Він додав, що буде правильно, якщо першим новину у цьому напрямку анонсує Міністерство оборони.

Нагадаємо, раніше Федоров запевнив, що в застосунку "Дія" не планується видавання повісток та проведення виборів.

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