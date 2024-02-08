Законопроект о мобилизации: противоречивые нормы и доработки

То будут голосовать, то говорят, что все сорвано, то снова сели голосовать. И вы не поверите, но законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля нардепы поддержали.

О том, как все происходило, кто представлял законопроект, почему в Верховной Раде не было главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и что ждет украинцев, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

В ВРУ проголосовали за законопроект о мобилизации

Не прошло и десяти лет. Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении мобилизации. "За" проголосовали 243 народных депутата. "Против" были 12, еще "45" — воздержались. Хотя еще за несколько часов до этого нардеп Железняк утверждал, что голосование может быть сорвано, так как: “В 9:00 должен был начаться Комитет по обороне, где должен рассмотреть законопроект по усилению мобилизации №10449….. чтобы сегодня вынести на голосование в первом чтении. Но на сегодняшний день еще не начал даже заседания — нет еще кворума…”.

Почему голосование называют "цирком"?

Согласно регламенту Совета, без решения профильного комитета законопроект не должен выноситься в сессионный зал для голосования.

Нардеп Дмитрий Разумков всю эту историю назвал “цирком” : “Цирк с законопроектом о мобилизации от власти продолжается. Уже более получаса комитета ждут, пока соберутся депутаты — кворума для принятия решений нет! Заседание, которое должно было быть в 9:00, до сих пор не началось! Зато вчера в спешке сократили сроки рассмотрения этого же законопроекта. Снова все боятся брать на себя ответственность за «гениальные» решения, которые пишут в ОП!”.

Напоминаем об основных нормах

Впоследствии Железняк сообщил, что законопроект в первом чтении был принят без предложений Комитета. Теперь есть две недели на внесение правок, то есть до 21 февраля, и дальше должно состояться голосование за документ во втором чтении. А после этого его еще должен подписать президент. То есть наиболее вероятно, что законопроект может быть принят в целом в конце февраля, а подпись Зеленского ожидается в начале марта. После этого последует месяц переходного периода, а уже в апреле закон об усилении мобилизации вступит в силу.

Ну а теперь следует напомнить, что ждет украинцев, если в таком виде скандальный законопроект пройдет и дальше. Призывной возраст уменьшится с 27 до 25 лет. И все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, будь они освобождены от службы или нет, должны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского или пограничника.

При проверке документов может осуществляться фото- и видеофиксация процесса, а также использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, как мы уже отмечали выше, к мобилизационным процессам будут привлекать полицейских, а также органы местного самоуправления, местные государственные администрации, военно-гражданские и военные администрации, предприятия, учреждения и организации, в частности, к оповещению и обеспечению прибытия граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

То есть, это одна из тех скандальных норм предыдущей версии законопроекта, ведь так четко и не ясно, что именно будут делать представители власти: только будут извещать или будут "обеспечивать прибытие" в военкомат, или еще и мобилизовать могут.

Кроме этого, если закон вступит в силу, "письмо счастья" можно будет получить и онлайн, то есть граждане будут обязаны регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного на базе реестра "Оберег", в котором и будут получать письма. Но в то же время в Минобороны отмечают плюсы такого решения: чтобы обновить данные, не нужно идти в ТЦК, а можно это все сделать в электронном кабинете и можно спокойно переезжать в другой город без разрешения военкомата, но на учет стать по новому адресу нужно.

Что будет, если проигнорировать повестку?

После вручения повестки мужчина должен явиться в ТЦК в течение 10 дней, это касается и тех, кто за границей, они должны пойти в заграничное дипломатическое учреждение Украины.

Но если вы просрочили указанный срок, шанс исправиться все равно еще есть, потому что перед тем, как обратиться в суд, ТЦК сначала будет направлять специальное требование в течение 5 дней в электронной форме, это в случае, если гражданин зарегистрирован в электронном военнообязанном кабинете, или в бумажной форме заказным письмом по почте.

Если же все просрочено, то на уклонятеля будут налагаться такие санкции: могут запретить выезд за границу, ограничить управление собственным автомобилем и даже наложить арест на средства и другие ценности в банке и других депозитарных учреждениях.

Следует отметить, что такие ограничения будут внедряться только после принятия суда после представления ТЦК. Напомним, ранее эти полномочия хотели передать непосредственно военкоматам, что тоже вызвало у украинцев немало возмущения.

Кстати, по автомобилям, вероятно, будет шанс остаться вообще без авто. Ранее нардеп Ярослав Железняк обратил внимание, что в новой версии законопроекта о мобилизации есть пункт об изъятии транспортных средств и ограничении их использования : «Конечно, может, речь идет о небольшом перечне транспорта (здесь вижу и тракторы, с/х и строительная техника попадает), но смотрится не очень. Уважаемый бизнес, обратите внимание. Особенно логистика, строительство и агропромышленность.

Судьба беженцев-мужчин

А теперь о судьбе тех, кто за границей. Если закон примут, то любые консульские действия в зарубежных дипломатических учреждениях для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, планируют осуществляться только при наличии у них военно-учетных документов.

Но есть и исключения, как, например, оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, если второй отец иностранец, оформление наследства. А вот оформление того же паспорта гражданина Украины или загранпаспорта в учреждениях за границей будет осуществляться только при наличии военно-учетных документов. И, как вы понимаете, рано или поздно тем, кто среди них уехал незаконно, засветиться придется, ведь паспорта имеют сроки годности.

Также в Украине, в случае одобрения закона, отменят срочную службу, а вместо нее введут базовую военную подготовку абсолютно для всех. В Минобороны объяснили, как это будет на практике: “Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум 5 месяцев, при этом за человеком сохраняется рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве”.

Хорошие новости для срочников

А вот для действующих срочников есть еще одна хорошая новость: законопроект о мобилизации в новой редакции предусматривает увольнение срочников в запас. А тех, кто проходил военную службу во время действия военного положения и были уволены сейчас, в течение полугода со дня увольнения с военной службы не будут мобилизовать. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу только с их согласия.

Судьба женщин и студентов

Известна теперь и судьба женщин, студентов и лиц с инвалидностью. Только вспомните, что делалось, когда стало известно о вероятной отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности, это была шумиха. На это в Кабмине отреагировали, так что эту скандальную норму убрали вообще, и теперь люди с инвалидностью любой группы освобождены от службы. Но есть нюанс. Медкомиссию лицам со 2-й и 3-й группой нужно будет пройти повторно, это касается тех, кто получил инвалидность после 24 февраля 2022 года, ведь есть подозрение, что кто-то оформлял себе группу, не имея соответствующего диагноза, чтобы только откосить.

Но повторные проверки не касаются военных. Также не подлежат призыву на военную службу, кроме прошлых норм, женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов. Будут отсрочки и те матери или родители-одиночки, чьему ребенку нет 18-ти. К примеру, раньше такие женщины освобождались от службы, если они просто сами воспитывали ребенка.

Теперь подробнее в отношении женщин. Подлежат учету подходящие женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности — по желанию. Женщины, которые уже находятся на учете, могут быть призваны, но только добровольно.

Что касается студентов, то не будут мобилизовать докторантов тех, кто зачислен в интернатуру, соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий. А вот аспиранты, учащиеся на платной основе, будут подлежать мобилизации.

Позволят идти на военную службу по призыву во время мобилизации по желанию и осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408- 411, 426-433, 437-442 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о дезертирстве, серьезных конфликтах с военным руководством, жестоком обращении с гражданскими, а также планировании, подготовке или разрешении агрессивной войны или военном конфликте, а также участии в сговоре, направленном на совершение таких действий.

В то же время органам государственной власти, местного самоуправления, предприятиям и организациям дают возможность забронировать работников, а отсрочку оставляют судьям, членам Высшего совета правосудия, сотрудникам органов военного управления, руководителям министерств, их заместителям, руководителям госорганов и народным депутатам.

Что с демобилизацией?

Доходим до одного из самых главных пунктов: об отдыхе военных, которые вот уже почти два года на фронте, а некоторые и дольше. В новом законопроекте предусматривается: установление основания для увольнения с военной службы военнослужащим в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного главнокомандующего.

Также будет предоставляться ежегодный основной отпуск даже во время действия военного положения, который в течение календарного года может предоставляться частями не менее чем на 15 дней. А дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия получат бывшие военнопленные, если они решили продлить службу.

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Почему снова разгорелся скандал?

Но не обошлось без скандалов. Событиями вокруг законопроекта о мобилизации недовольны даже нардепы: одни возмущены, что министр обороны Рустем Умеров перед голосованием в Раде уделил документу всего 2 минуты, другие утверждают, что Кабмин фактически ничего не изменил в тексте и представил предыдущую версию.

Где Залужный?

Нардепы утверждают, что профильный комитет подал свои замечания и предложения к этому законопроекту, но ни одна правка не была внесена, предлагают делать это перед вторым чтением. А народная депутат Ирина Геращенко возмутилась, что в Раде не было главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

“Правительственный законопроект представлял министр обороны Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя ОП хотели именно на него перевести презентацию проекта. Профильный комитет по вопросам национальной безопасности поддержал решение о поддержке правительственного законопроекта за 10 минут до его рассмотрения в зале. В комитете 12 депутатов Слуг и Ко поддержали правительственный законопроект. 5, в том числе представители "ЕС", на комитете воздержались. Поскольку этот законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует Конституции. Вопреки нашим возражениям рассматривать такой чувствительный законопроект по сокращенной процедуре, его рассматривают именно так — без вопросов, без ответов, без дискуссии», — отметила она.

Еще один болезненный для общества вопрос, демобилизация, о которой так мечтают защитники, что уже 2 года защищают страну.

Законопроект имеет и антиконституционные нормы, о чем заявлял омбудсмен Лубинец. Мобилизация – это конституционная ответственность Верховного Главнокомандующего. К сожалению, мы так и не услышали его позиции по законопроекту. Ключевой его недостаток – отсутствие механизма демобилизации. Норма о демобилизации через 36 месяцев прописана настолько размыто, что у военных на фронте еще больше вопросов. Мы не услышали ответа от Минобороны о сроке службы мобилизованных.

Этот законопроект не о справедливости, а о принуждении. Там нет демобилизации и это нечестно воинам, которые уже два года под Авдеевкой, БахмУтом, Купянском”.

Действительно 6 февраля уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о замечаниях к законопроекту, говорит, что заняло это 9 страниц.

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Замечания от омбудсмена

Ряд замечаний имеет омбудсмен к норме о порядке выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь, отмечает Лубинец, вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования.

Кроме того, уполномоченный по правам человека отмечает, что в законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что и эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины.

Также в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста за невыполнение которого последние несут определенную Законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

В частности, есть вопросы и предоставления права представителям ТЦК и СП осуществлять проверку военно-учетных документов граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Лубинец говорит, что и эта норма противоречит Конституции, ведь такую проверку могут осуществлять только работники Национальной полиции, а также сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Также украинский омбудсмен указывает, что в изменениях указано и лишение права на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта. При этом всем другим категориям соискателей образования в этих условиях право на освобождение от призыва сохраняется, что противоречит требованиям ст. 24 Конституции Украины относительно равенства прав граждан и недопущения их дискриминации по определенным признакам.

А уже через несколько часов омбудсмен внезапно передумал и попросил нардепов принять законопроект в таком виде, как он есть сейчас, и пообещал, что министр обороны отреагирует на все замечания: “Состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили Украины законопроект о мобилизации. В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. Еще раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины!”

Опрос украинцев

ТСН.ua в Telegram провел опрос "Поддерживаете ли вы законопроект об усилении мобилизации, который сегодня приняли за основу депутаты?"

По состоянию на 12:55 8 февраля в голосовании принял участие 33 421 человек. Из них 5664 проголосовали "да" (17%) и 27757 — "нет" (83%).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАКОНОПРОЕКТ О МОБИЛИЗАЦИИ: Рада проголосовала за скандальные пункты! Где был Залужный?

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