В Раде сообщили, когда закон о мобилизации может вступить в силу

Нардеп уточнил, что результат голосования парламента за документ о мобилизации будет зависеть от его "конечной конфигурации".

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" после принятия Верховной Радой в целом может вступить в силу уже в апреле 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в эфире программы "Лещенко спрашивает".

По словам Гончарнека, после принятия законопроекта о мобилизации предоставляется две недели на подачу правок, после чего Комитет по вопросам нацбезопасности обороны и разведки должен рассмотреть эти правки и вынести вопросы в зал.

Нардеп высказал мнение, что до второго чтения в законопроект будет подано большое количество поправок и предложений от народных депутатов и членов профильного комитета.

"Предварительно, я думаю, что рассмотрение законопроекта во втором чтении в зале парламента состоится 22 — 23 февраля. Приблизительно в эти даты", — подчеркнул он.

По его словам, судьба документа будет зависеть от того, проголосует ли за него Рада во втором чтении или нет.

"Если Рада принимает закон, то дальше его должен подписать Президент, и из-за большинства норм он вступит в силу через месяц. В апреле ориентировочно уже состоится вступление его в силу, если за него будет проголосовано во втором чтении", — добавил он.

Напомним, за правительственный проект закона о мобилизации проголосовали 243 из 226 необходимых.

Ранее, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный проект №10449 об усилении мобилизации без поправок.

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