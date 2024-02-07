РФ атаковала Украину дронами: сколько "Шахедов" сбила ПВО

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля в очередной раз атаковали Украину дронами типа Shahed-136/131, большинство из которых были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Враг атаковал Украину ночью, применив 15 беспилотников Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 12 дронов.

Кроме того, за предыдущие сутки российские войска нанесли четыре ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 88 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, Россия также под утро устроила массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львовщине и Днепропетровщине. Зафиксированы попадания и разрушения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Тревога по всей стране! Украину атакуют ракеты и дроны

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