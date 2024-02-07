РФ атакувала Україну дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

Російські окупанти в ніч проти 7 лютого вкотре атакували Україну дронами типу Shahed-136/131, більшість із яких були збиті силами ППО.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог атакував Україну вночі, застосувавши 15 безпілотників Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 12 дронів.

Окрім того, протягом попередньої доби російські війська завдали чотирьох ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснили 88 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, Росія також під ранок влаштувала масовану ракетну атаку по Україні. Вибухи лунали в Києві, Харкові, на Львівщині та Дніпропетровщині. Зафіксовані влучання та руйнування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тривога по всій країні! Україну атакують ракети та дрони

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