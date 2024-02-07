У Харкові є "прильоти": деталі від ОВА

У місті зафіксовано пошкодження нежитлової інфраструктури.
Під час ракетної атаки по Харкову 7 лютого зафіксовані влучання російських ракет у Слобідському районі.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури", – йдеться в заяві.
Голова ОВА додав, що постраждалих немає. Триває огляд місць.
Згодом Синєгубов закликав не виходити з укриттів, адже над Харківщиною зафіксовані ще ракети.
Зауважимо, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.
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