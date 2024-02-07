На Сумщині пролунало 123 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 6 лютого 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та авіаудар (4 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), артилерії (14 вибухів) та FPV-дроном (1 вибух). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (11 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи), а також танкові обстріли (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).
- Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
- Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Нагадаємо, що російські ДРГ намагаються постійно прорвати держкордон України у прикордонні Сумської, Чернігівської та в Богодухівському районі Харківської областей.
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