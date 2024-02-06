На Сумщині зафіксовано 289 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 5 лютого 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 289 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (38 вибухів), обстріли з артилерії (11 вибухів), гранатометів (107 вибухів) та обстріл FPV дронами (4 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).

Путивльська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли FPV дроном (2 вибухи) та скидання ВОГ з БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли (20 вибухів) та артобстріл (5 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська громада: відбулися атака БпЛА скидання ВОГ (1 вибух), скидання міни з БпЛА (1 вибух), мінометні обстріли (23 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу поранені 6 осіб.

Юнаківська громада: були обстріли FPV дроном (3 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (1 вибух).

Есманьська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (22 вибухи).

Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та РСЗВ (8 вибухів). Внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний та 2 поранених. За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

Нагадаємо, що російські ДРГ намагаються постійно прорвати держкордон України у прикордонні Сумської, Чернігівської та в Богодухівському районі Харківської областей.

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