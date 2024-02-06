Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7: що про них відомо

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 можуть бути небезпечними для використання та транспортування.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7.

Про це він заявив в інтерв’ю канадському виданню Global News.

За його словами, це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їхнє знищення.

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"Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація", – сказав Буданов.

Хоча Канада використовувала CRV7 на таких літаках, як CF18, керівник ГУР сказав, що Україна має наземні пускові установки, здатні ними стріляти. Він уточнив, що ракети RV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

Понад 83 000 наземних ударних ракет CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил у Дандерні, на південь від Саскатуна. Більшість з них – труби з ракетними двигунами, але без боєголовок. Канаді вони більше не потрібні, і вона вибрала приватного підрядника для їхньої утилізації.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 можуть бути небезпечними для використання та транспортування.

"Українці стверджують, що вони опинилися в жахливому становищі та готові взяти на себе ризики. Вони сказали, що звикли працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7", – пишуть у виданні.

"Ми не боємося", — сказав Буданов.

Які перешкоди передачі

Крім занепокоєння щодо того, чи можна їх безпечно транспортувати по повітрю, передача їх Україні означатиме розірвання контракту з компанією з утилізації, яка будує спеціальний об’єкт для цієї роботи.

"Замість того, щоб змусити канадців заплатити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, консерватори закликають уряд Трюдо передати цю зброю Україні, яка зможе використовувати її для захисту свого суверенітету", – йдеться в заяві Консервативної партії Канади.

Що відомо про про ракети CRV7

CRV7 (абревіатура від Canadian Rocket Vehicle 7) — це некеровані авіаційні ракети калібром 70мм, призначені для ураження наземних цілей.

Ракети складаються з кількох частин: корпус, ракетне паливо, двигун. Навіть якщо значну частину цих ракет не можна використовувати в артустановках, то їх все одно можна переробити для інших потреб.

За словами експертів, оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.