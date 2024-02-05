У Судані українські спецпризначенці взяли в полон бойовиків ПВК "Вагнер" (відео 18+)

У Республіці Судан українські спецпризначенці взяли в полон бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на відео допиту.

На відео можна побачити військових спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України, які оглядають транспорт із тілами вбитих російських найманців. Через лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК Вагнера.

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Також на кадрах показано, як український спецпризначенець допитує російськомовного полоненого. Той зізнається, що перебуває у складі ПВК "Вагнер", а його завдання в Судані — повалити місцеву владу.

Поруч із ним також видно двох африканських полонених. Ймовірно, вони були завербовані Росією вже на території Судану.

За інформацією джерела, українські спецпризначенці перебувають в Судані протягом кількох місяців.

Пізніше в державному проєкті "Хочу жити" заявили про "поповнення обмінного фонду із Судану" із посиланням на відео Kyiv Post.

Там не підтвердили і не спростували, що в Судані українські спецпризначенці взяли в полон бійців ПВК Вагнера. Однак нагадали, що раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що російським військовим злочинцям, які брали участь у вторгненні в Україну, ніде не буде безпечно.

Раніше вже йшлося про те, що Росія намагається розширити свій вплив на країни Африки і набирає Збройні сили, щоб замінити найманців групи "Вагнер" по всьому африканському континенту.

Наприкінці грудня 2023 року Центр національного спротиву повідомляв, що РФ готує рекрутингову експедицію до Африки, щоб знайти людей для війни в Україні.

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