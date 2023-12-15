Кривавий рік: найгучніші збройні конфлікти та війни 2023-го

Конфлікти стали більш складними, смертоносними і важчими для вирішення.

Від війни між Ізраїлем та ХАМАСом до запеклих боїв Росії проти України — 2023 рік продемонстрував небезпеку збройних конфліктів, що переростають у бойові дії в масштабах цілого регіону. Але за їхніми довгими тінями світ стикається з боротьбою від Афганістану до Ємену.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Associated Press з оглядом регіональних та локальних конфліктів по всьому світу.

Хлопчик, обличчя якого вкрите свіжою кров'ю, кричить, коли рятувальники намагаються витягнути його з-під уламків зруйнованої будівлі після ізраїльського авіаудару в Газі. Закривавлену літню ізраїльську заручницю ХАМАС забирає на гольф-карті, а чоловік, що стискає автомат, сидить позаду неї і посміхається. 10-річна дівчинка плаче біля тіла свого брата, якого ховають під Києвом в Україні.

Перевороти і насильство по всій Африці перевернули життя тамтешніх народів. М'янма в Південно-Східній Азії стикається з тим, що деякі експерти називають громадянською війною, що повільно палає. У Центральній і Південній Америці триває насильство, підживлюване торгівлею наркотиками.

Ядерні Індія та Пакистан залишаються підозрілими один до одного. Атомний арсенал Північної Кореї продовжує зростати. А Іран зараз збагачує уран ближче, ніж будь-коли, до рівня, придатного для виробництва зброї.

“Конфлікти стали більш складними, смертоносними і важчими для вирішення. ... Знову з'явилися побоювання щодо можливості ядерної війни. Нові потенційні сфери конфліктів і засоби ведення війни створюють нові способи, за допомогою яких людство може знищити себе”, — заявив у липні Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

Ось як зараз виглядають деякі з найбільших світових воєн.

Найсмертоносніша війна Росії проти України

Швидкі темпи війни між Ізраїлем і ХАМАСом затьмарили війну Росії проти України наприкінці 2023 року. Але за кілька місяців до цього на полі бою мало що змінилося для обох сторін.

Україна отримала танки, зброю і західну підготовку перед тим, як розпочати новий контрнаступ, спрямований, як вважається, на вихід до Азовського моря і розкол російських ліній на півдні країни. Але українські війська зіткнулися з окопаними російськими військами, численними лініями оборони, мінними полями та іншими небезпеками, досягаючи успіхів повільно.

Український військовослужбовець 10-ї штурмової бригади “Едельвейс” стріляє з гармати Д-30 у бік російських позицій на лінії фронту біля Бахмута, Донецька область, 5 липня 2023 року / Фото: Associated Press

І хоча західні країни залишалися публічно єдиними в підтримці України, опитування, зокрема президентські вибори в США наступного року, можуть вплинути на те, скільки допомоги отримає Київ у майбутньому.

Українські солдати закривають вуха, щоб захиститися від російського танкового обстрілу в укритті на передовій у Запорізькій області, 2 липня 2023 року / Фото: Associated Press

Росія також зіткнулася з труднощами, в тому числі з маршем на Москву лідера приватної військової кампанії “Вагнер” Євгена Пригожина, який став найбільшим викликом багаторічному правлінню президента Володимира Путіна. Пригожин відмовився від походу, щоб через кілька тижнів загинути в таємничій авіакатастрофі.

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом

Кривава війна між Ізраїлем і ХАМАСом почалася 7 жовтня, коли бойовики прорвали стіни, що оточували приморський анклав Сектору Гази. Бойовики ХАМАСу вбили близько 1200 ізраїльтян і взяли в заручники ще понад 200 осіб, змусивши їх повернутися на територію Ізраїлю.

Полум'я спалахує, коли ізраїльський мобільний артилерійський підрозділ випускає снаряд з півдня Ізраїлю в бік Сектору Гази, на позиції “а” поблизу кордону Ізраїлю з Газою, Ізраїль, 11 жовтня 2023 року / Фото: Associated Press

Напад, який називають найгіршим одноденним масовим вбивством євреїв з часів Голокосту, приголомшив Ізраїль, який вважав, що його прикордонна стіна, технологічно просунуті військові та розвідувальні служби надійно захищають його від усього, окрім настирливого ракетного обстрілу бойовиків.

Ізраїльський солдат проходить повз уламки будинку, зруйнованого бойовиками ХАМАСу у кібуці Беері 11 жовтня 2023 року / Фото: Associated Press

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який вже кілька місяців перебував у стані протесту проти спроб його ультраправого уряду реформувати судову систему країни і звинувачень у корупції, розпочав масовану кампанію повітряних ударів у відповідь.

Ізраїльські війська також вперше за багато років увійшли до Сектору Гази, ведучи інтенсивні вуличні бої. Внаслідок наступу загинуло понад 18 700 осіб у Секторі Гази, де проживає понад 2 мільйони мешканців, які також опинилися в умовах ізраїльської облоги, що значною мірою заблокувала постачання продовольства, палива, води та медикаментів.

Поранений палестинський хлопчик з закривавленим обличчям плаче, коли рятувальники намагаються витягнути його з-під уламків зруйнованої будівлі після ізраїльського авіаудару в таборі біженців Бурейдж, Сектор Гази, 2 листопада 2023 року / Фото: Associated Press

Тим часом масові вбивства ізраїльтян і палестинців викликали протести по всьому світу, причому багато хто співчуває палестинцям після багатьох років безвиході у питанні створення ними власної держави.

Підтримувані Іраном ополченці, в тому числі ліванська Хезболла, відкрили вогонь по Ізраїлю. США відправили в регіон два авіаносці, війська та інше озброєння, щоб спробувати запобігти розгортанню ширшої регіональної війни. Але неодноразово заявлена Ізраїлем мета — знищення ХАМАСу — гарантувала тривалу військову кампанію, що підвищує ризики.

Читайте провідні новини дня:

Африканські заворушення

Судан, велика східноафриканська країна, яка хиталася після повалення багаторічного правителя Омара аль-Башира, у квітні поринула у громадянську війну. Війна зіштовхнула збройні сили країни з потужним воєнізованим угрупуванням, відомим під назвою “Сили швидкого реагування”, яке вже давно пов'язане зі звірствами в Дарфурі.

Під час боїв перехресний вогонь підпалив літаки в міжнародному аеропорту Хартума, і країни намагаються евакуювати своїх громадян наземним, морським і повітряним шляхами. На сьогоднішній день в результаті бойових дій загинуло близько 9 000 осіб.

Тим часом, хвиля військових переворотів, що прокотилася Африкою в останні роки, продовжується. У Нігері, колишній французькій колонії, яка є ключовим експортером урану, в липні солдати скинули демократично обраного президента країни. Місяцем пізніше війська так само здійснили переворот у Габоні, скинувши багаторічного правлячого президента.

Наркотичні війни в Латинській Америці

Насильство наркокартелів вирує в різних частинах Мексики, оскільки вони борються за територію і шляхи постачання до Сполучених Штатів. Але конфлікт не обмежується цим. Насильство зросло в інших країнах Центральної Америки, таких як Гондурас і навіть у колись мирній Коста-Ріці, яка зараз вважається основним пунктом складування і перевалки наркотиків, що прямують до Європи.

Армійські солдати проїжджають повз зруйнований автомобіль на вулицях Хесус Марія, Мексика, в суботу, 7 січня 2023 року, в невеликому містечку, де на початку тижня був затриманий Овідіо Гусман / Фото: Associated Press

Тим часом Колумбія досягла історичного максимуму у виробництві коки — листя, з якого виготовляють кокаїн.

Патові ситуації і війни в інших куточках планети

У М'янмі, країні Південно-Східної Азії, деякі експерти ООН стверджують, що там триває громадянська війна між повстанцями та армією після того, як в результаті перевороту було повалено обраний уряд Аун Сан Су Чжі.

М'янманські військові залишають місце проведення параду на честь 78-го Дня збройних сил М'янми в Найп'їтау, М'янма, 27 березня 2023 року / Фото: Associated Press

Афганістан, через два роки після того, як таліби очолили підтримуваний Заходом уряд Кабула, стикається з нападами бойовиків з відгалуження угруповання “Ісламська держава”, оскільки дівчаткам досі заборонено здобувати середню освіту.

Боєць Талібану стоїть на варті, поки жінки чекають на отримання продовольчих пайків, розподілених групою гуманітарної допомоги, в Кабулі, Афганістан, 23 травня 2023 року / Фото: Associated Press

А в Ємені підтримувані Іраном повстанці-хусити і коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що бореться з ними, ще не досягли постійної мирної угоди, через що в останні тижні бойовики знову почали посилювати свої напади.

Читайте також: