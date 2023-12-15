Кривавий рік: найгучніші збройні конфлікти та війни 2023-го

Конфлікти стали більш складними, смертоносними і важчими для вирішення.
Від війни між Ізраїлем та ХАМАСом до запеклих боїв Росії проти України — 2023 рік продемонстрував небезпеку збройних конфліктів, що переростають у бойові дії в масштабах цілого регіону. Але за їхніми довгими тінями світ стикається з боротьбою від Афганістану до Ємену.
ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Associated Press з оглядом регіональних та локальних конфліктів по всьому світу.
Хлопчик, обличчя якого вкрите свіжою кров'ю, кричить, коли рятувальники намагаються витягнути його з-під уламків зруйнованої будівлі після ізраїльського авіаудару в Газі. Закривавлену літню ізраїльську заручницю ХАМАС забирає на гольф-карті, а чоловік, що стискає автомат, сидить позаду неї і посміхається. 10-річна дівчинка плаче біля тіла свого брата, якого ховають під Києвом в Україні.
Перевороти і насильство по всій Африці перевернули життя тамтешніх народів. М'янма в Південно-Східній Азії стикається з тим, що деякі експерти називають громадянською війною, що повільно палає. У Центральній і Південній Америці триває насильство, підживлюване торгівлею наркотиками.
Ядерні Індія та Пакистан залишаються підозрілими один до одного. Атомний арсенал Північної Кореї продовжує зростати. А Іран зараз збагачує уран ближче, ніж будь-коли, до рівня, придатного для виробництва зброї.
“Конфлікти стали більш складними, смертоносними і важчими для вирішення. ... Знову з'явилися побоювання щодо можливості ядерної війни. Нові потенційні сфери конфліктів і засоби ведення війни створюють нові способи, за допомогою яких людство може знищити себе”, — заявив у липні Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш.
Ось як зараз виглядають деякі з найбільших світових воєн.
Найсмертоносніша війна Росії проти України
Швидкі темпи війни між Ізраїлем і ХАМАСом затьмарили війну Росії проти України наприкінці 2023 року. Але за кілька місяців до цього на полі бою мало що змінилося для обох сторін.
Україна отримала танки, зброю і західну підготовку перед тим, як розпочати новий контрнаступ, спрямований, як вважається, на вихід до Азовського моря і розкол російських ліній на півдні країни. Але українські війська зіткнулися з окопаними російськими військами, численними лініями оборони, мінними полями та іншими небезпеками, досягаючи успіхів повільно.
І хоча західні країни залишалися публічно єдиними в підтримці України, опитування, зокрема президентські вибори в США наступного року, можуть вплинути на те, скільки допомоги отримає Київ у майбутньому.
Росія також зіткнулася з труднощами, в тому числі з маршем на Москву лідера приватної військової кампанії “Вагнер” Євгена Пригожина, який став найбільшим викликом багаторічному правлінню президента Володимира Путіна. Пригожин відмовився від походу, щоб через кілька тижнів загинути в таємничій авіакатастрофі.
Війна між Ізраїлем і ХАМАСом
Кривава війна між Ізраїлем і ХАМАСом почалася 7 жовтня, коли бойовики прорвали стіни, що оточували приморський анклав Сектору Гази. Бойовики ХАМАСу вбили близько 1200 ізраїльтян і взяли в заручники ще понад 200 осіб, змусивши їх повернутися на територію Ізраїлю.
Напад, який називають найгіршим одноденним масовим вбивством євреїв з часів Голокосту, приголомшив Ізраїль, який вважав, що його прикордонна стіна, технологічно просунуті військові та розвідувальні служби надійно захищають його від усього, окрім настирливого ракетного обстрілу бойовиків.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який вже кілька місяців перебував у стані протесту проти спроб його ультраправого уряду реформувати судову систему країни і звинувачень у корупції, розпочав масовану кампанію повітряних ударів у відповідь.
Ізраїльські війська також вперше за багато років увійшли до Сектору Гази, ведучи інтенсивні вуличні бої. Внаслідок наступу загинуло понад 18 700 осіб у Секторі Гази, де проживає понад 2 мільйони мешканців, які також опинилися в умовах ізраїльської облоги, що значною мірою заблокувала постачання продовольства, палива, води та медикаментів.
Тим часом масові вбивства ізраїльтян і палестинців викликали протести по всьому світу, причому багато хто співчуває палестинцям після багатьох років безвиході у питанні створення ними власної держави.
Підтримувані Іраном ополченці, в тому числі ліванська Хезболла, відкрили вогонь по Ізраїлю. США відправили в регіон два авіаносці, війська та інше озброєння, щоб спробувати запобігти розгортанню ширшої регіональної війни. Але неодноразово заявлена Ізраїлем мета — знищення ХАМАСу — гарантувала тривалу військову кампанію, що підвищує ризики.
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Африканські заворушення
Судан, велика східноафриканська країна, яка хиталася після повалення багаторічного правителя Омара аль-Башира, у квітні поринула у громадянську війну. Війна зіштовхнула збройні сили країни з потужним воєнізованим угрупуванням, відомим під назвою “Сили швидкого реагування”, яке вже давно пов'язане зі звірствами в Дарфурі.
Під час боїв перехресний вогонь підпалив літаки в міжнародному аеропорту Хартума, і країни намагаються евакуювати своїх громадян наземним, морським і повітряним шляхами. На сьогоднішній день в результаті бойових дій загинуло близько 9 000 осіб.
Тим часом, хвиля військових переворотів, що прокотилася Африкою в останні роки, продовжується. У Нігері, колишній французькій колонії, яка є ключовим експортером урану, в липні солдати скинули демократично обраного президента країни. Місяцем пізніше війська так само здійснили переворот у Габоні, скинувши багаторічного правлячого президента.
Наркотичні війни в Латинській Америці
Насильство наркокартелів вирує в різних частинах Мексики, оскільки вони борються за територію і шляхи постачання до Сполучених Штатів. Але конфлікт не обмежується цим. Насильство зросло в інших країнах Центральної Америки, таких як Гондурас і навіть у колись мирній Коста-Ріці, яка зараз вважається основним пунктом складування і перевалки наркотиків, що прямують до Європи.
Тим часом Колумбія досягла історичного максимуму у виробництві коки — листя, з якого виготовляють кокаїн.
Патові ситуації і війни в інших куточках планети
У М'янмі, країні Південно-Східної Азії, деякі експерти ООН стверджують, що там триває громадянська війна між повстанцями та армією після того, як в результаті перевороту було повалено обраний уряд Аун Сан Су Чжі.
Афганістан, через два роки після того, як таліби очолили підтримуваний Заходом уряд Кабула, стикається з нападами бойовиків з відгалуження угруповання “Ісламська держава”, оскільки дівчаткам досі заборонено здобувати середню освіту.
А в Ємені підтримувані Іраном повстанці-хусити і коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що бореться з ними, ще не досягли постійної мирної угоди, через що в останні тижні бойовики знову почали посилювати свої напади.
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