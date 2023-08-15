“Володар темряви”: що відомо про лідера талібів і як він керує Афганістаном (фото)

15 серпня було оголошено національним святом на честь уряду “Талібану”, який досі не визнаний жодною країною.

Два роки тому весь світ стежив за подіями, що розгорталися в Афганістані. Тоді на тлі виведення з країни військ США та їхніх союзників владу захопив “Талібан”.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу CBS News, аби дізнатися, що відомо про лідера талібів та його оточення, а також чому він керує Афганістаном “із підпілля”.

На кордоні з Пакистаном тисячі афганців стоять у черзі за штампом у паспорті, щоб залишити Афганістан позаду і ніколи не повертатися.

Боєць “Талібану” стоїть на дорозі під час святкування другої річниці виведення військ під проводом США з Афганістану в Кандагарі, Афганістан, 15 серпня 2023 року / Associated Press

У цей спекотний і вологий день, коли вони, наче худоба, протискуються між двома парканами, відчайдушні мандрівники втрачають свідомість, а час очікування в середньому становить від трьох годин до цілого дня в найбільш завантажені періоди.

Єдиним порятунком від спеки є вода в пляшках, яку продають діти у віці від 5 років, що бігають вздовж паркану і вигукують ціни спраглим мандрівникам.

Таліби відзначають другу річницю захоплення країни в Кабулі, Афганістан, 15 серпня 2023 року / Associated Press

За хаотичним переходом колишній підрядник зітхнув з полегшенням. “Я щасливий, бо відчуваю, що мене випустили під заставу з в'язниці”, — сказав 45-річний Юсафхель Джабар Хан. Він планує звернутися до посольства з проханням про надання притулку.

“Я сподіваюся, що більше ніколи не побачу їхніх (талібів) облич”, — сказав він.

Історію Хана повторює безліч інших людей, які хочуть залишити Афганістан часів “Талібану” в минулому. Через два роки після того, як “Талібан” знову взяв владу в свої руки, Афганістан знаходиться в руках Хібатулли Ахундзади, відомого як Амір аль-мумінін, або “Командувач вірних”.

Хібатулла Ахундзада / Wikipedia

Але, незважаючи на свою визначну роль, Хібатулла здебільшого зберігає анонімність. Відтоді, як таліби оголосили про перемогу після виведення американських військ з Афганістану, їхнього лідера ще жодного разу не бачили на публіці. Навіть у його лавах вкрай складно поговорити з будь-яким талібським чиновником про їхнього верховного лідера під запис.

Підпільні зустрічі

Заступник міністра в уряді “Талібану” розповів, що йому довелося подолати майже 500 км до стародавнього міста Кандагар, щоб зустрітися з лідером країни.

Лідери “Талібану” на церемонії вшанування 10-ї річниці з дня смерті мулли Мохаммада Омара, засновника Талібану, в Кабулі, Афганістан, 11 травня 2023 року / Associated Press

Прибувши туди, він чекав близько трьох днів, перш ніж йому зателефонували і підтвердили, що зустріч відбудеться. У сцені, схожій на підпільну зустріч, його відвезли в два різних місця і конфіскували його речі, перш ніж нарешті доставили до Хібатулли.

“Він сидів на підлозі, хоча в кімнаті були дивани. Він виглядав дуже скромним, але слід визнати його знання ісламського права і його юрисдикції”, — сказав заступник міністра.

Обличчя манекена закрите тканиною в магазині жіночого одягу в Кабулі, Афганістан, 26 грудня 2022 року / Associated Press

Інший високопоставлений член “Талібану” сказав CBS News, що лідер керує країною як привид зі своєї столиці. Він описав подібний рівень секретності і безпеки, що передував його зустрічі з Хібатуллою, аж до того, що йому дали паролі для запам'ятовування, щоб перевірити його особу перед тим, як доставити на місце зустрічі.

Афганські жінки чекають на отримання готівки в пункті видачі грошей, організованому Всесвітньою продовольчою програмою, в Кабулі, Афганістан, 20 листопада 2021 року / Associated Press

За словами джерела в керівництві “Талібану”, лідер Афганістану дотримується такого надзвичайно низького рівня безпеки через загрозу, що насувається від ударів американських безпілотників і ISKP — угруповання, пов'язаного з Ісламською державою. У його оточенні кожен співробітник перебуває під цілодобовим наглядом, а смартфони заборонені.

Правило залізного кулака

Але з-за завіси секретності та захисту Хібатулла править залізним кулаком. Відколи він прийшов до влади, він відповідає за те, що дівчаткам і жінкам забороняють відвідувати середню школу або університети, забороняють їм відвідувати парки, спортзали і громадські лазні, а також наказує їм вкриватися, коли вони виходять з дому.

Афганська бійчиня змішаних бойових мистецтв позує зі своїми трофеями в Кабулі, Афганістан, 31 жовтня 2022 року / Associated Press

З раннього дитинства він виступав проти сучасної освіти для хлопчиків і дівчаток і називав шкільне навчання джерелом зла і деградації моралі.

Афганський політичний аналітик і критик Асмат Кані згадує, що познайомився з Хібатуллою, коли той був ще молодим суддею. “Він живе у власному світі, — сказав Кані в інтерв'ю CBS News. — Більшість талібів погоджуються з важливістю жіночої освіти і хочуть дозволити дівчатам відвідувати школи та університети. Він один несе основну відповідальність за цю заборону”.

Боєць “Талібану” стоїть на варті, поки жінки чекають на отримання продовольчих пайків, розподілених групою гуманітарної допомоги, в Кабулі, Афганістан, 23 травня 2023 року / Associated Press

“Таке насильницьке і вузьколобе тлумачення ісламу перетворило Афганістан на пекло для жінок”, — сказав колишній міністр “Талібану” в інтерв'ю CBS News.

Джерело також звинуватило дії верховного лідера в тому, що Афганістан живе під міжнародними санкціями.

Мулла Басір є колишнім однокласником Хібатулли і, незважаючи на те, що критикує його як жорсткого і крайнього консерватора, описує його як “добру, побожну і розумну людину”. Він розповів CBS News, що після вбивства лідера “Талібану”, який йому передував, Хібатуллу забрали, і він більше ніколи його не бачив.

Верховна влада

Його призначення на посаду верховного лідера джерело серед керівництва “Талібану” пояснило CBS News як спосіб стабілізувати проблеми у верхах. Серед старших талібів Хібатулла вважався нейтральною і поважною фігурою.

Двоє афганських дітей стоять серед купи сміття біля свого будинку в Кабулі, Афганістан, 18 квітня 2022 року / Associated Press

“Хібатулла поступово зрозумів і відчув, що він є останньою інстанцією, людиною на вершині ієрархії групи, яка йому палко віддана, — сказав Кані в інтерв'ю CBS. — Він може робити практично все, що забажає”.

Сьогодні Хібатулла оточує себе близько 2 500 терористами-смертниками, які готові пожертвувати собою заради його безпеки. Вони живуть у таборі, який колись приймав засновника “Талібану” муллу Омара, а пізніше використовувався ЦРУ в Кандагарі як резиденція.

40-річна афганка Арефе виходить з підпільної школи в Кабулі, Афганістан, 30 липня 2022 року / Associated Press

Один з членів Корпусу охорони Верховного лідера розповів CBS News, що їм платять зарплату в 170 доларів на місяць і не дозволяють мати смартфони, дивитися телевізор або користуватися соціальними мережами.

У червні Хібатулла в рідкісному публічному зверненні заявив, що заходи, яких він вжив щодо прав жінок в Афганістані, забезпечили “комфортне і процвітаюче життя відповідно до ісламського шаріату”.

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