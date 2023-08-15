“Володар темряви”: що відомо про лідера талібів і як він керує Афганістаном (фото)

15 серпня було оголошено національним святом на честь уряду “Талібану”, який досі не визнаний жодною країною.
Два роки тому весь світ стежив за подіями, що розгорталися в Афганістані. Тоді на тлі виведення з країни військ США та їхніх союзників владу захопив “Талібан”.
ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу CBS News, аби дізнатися, що відомо про лідера талібів та його оточення, а також чому він керує Афганістаном “із підпілля”.
На кордоні з Пакистаном тисячі афганців стоять у черзі за штампом у паспорті, щоб залишити Афганістан позаду і ніколи не повертатися.
У цей спекотний і вологий день, коли вони, наче худоба, протискуються між двома парканами, відчайдушні мандрівники втрачають свідомість, а час очікування в середньому становить від трьох годин до цілого дня в найбільш завантажені періоди.
Єдиним порятунком від спеки є вода в пляшках, яку продають діти у віці від 5 років, що бігають вздовж паркану і вигукують ціни спраглим мандрівникам.
За хаотичним переходом колишній підрядник зітхнув з полегшенням. “Я щасливий, бо відчуваю, що мене випустили під заставу з в'язниці”, — сказав 45-річний Юсафхель Джабар Хан. Він планує звернутися до посольства з проханням про надання притулку.
“Я сподіваюся, що більше ніколи не побачу їхніх (талібів) облич”, — сказав він.
Історію Хана повторює безліч інших людей, які хочуть залишити Афганістан часів “Талібану” в минулому. Через два роки після того, як “Талібан” знову взяв владу в свої руки, Афганістан знаходиться в руках Хібатулли Ахундзади, відомого як Амір аль-мумінін, або “Командувач вірних”.
Але, незважаючи на свою визначну роль, Хібатулла здебільшого зберігає анонімність. Відтоді, як таліби оголосили про перемогу після виведення американських військ з Афганістану, їхнього лідера ще жодного разу не бачили на публіці. Навіть у його лавах вкрай складно поговорити з будь-яким талібським чиновником про їхнього верховного лідера під запис.
Підпільні зустрічі
Заступник міністра в уряді “Талібану” розповів, що йому довелося подолати майже 500 км до стародавнього міста Кандагар, щоб зустрітися з лідером країни.
Прибувши туди, він чекав близько трьох днів, перш ніж йому зателефонували і підтвердили, що зустріч відбудеться. У сцені, схожій на підпільну зустріч, його відвезли в два різних місця і конфіскували його речі, перш ніж нарешті доставили до Хібатулли.
“Він сидів на підлозі, хоча в кімнаті були дивани. Він виглядав дуже скромним, але слід визнати його знання ісламського права і його юрисдикції”, — сказав заступник міністра.
Інший високопоставлений член “Талібану” сказав CBS News, що лідер керує країною як привид зі своєї столиці. Він описав подібний рівень секретності і безпеки, що передував його зустрічі з Хібатуллою, аж до того, що йому дали паролі для запам'ятовування, щоб перевірити його особу перед тим, як доставити на місце зустрічі.
За словами джерела в керівництві “Талібану”, лідер Афганістану дотримується такого надзвичайно низького рівня безпеки через загрозу, що насувається від ударів американських безпілотників і ISKP — угруповання, пов'язаного з Ісламською державою. У його оточенні кожен співробітник перебуває під цілодобовим наглядом, а смартфони заборонені.
Правило залізного кулака
Але з-за завіси секретності та захисту Хібатулла править залізним кулаком. Відколи він прийшов до влади, він відповідає за те, що дівчаткам і жінкам забороняють відвідувати середню школу або університети, забороняють їм відвідувати парки, спортзали і громадські лазні, а також наказує їм вкриватися, коли вони виходять з дому.
З раннього дитинства він виступав проти сучасної освіти для хлопчиків і дівчаток і називав шкільне навчання джерелом зла і деградації моралі.
Афганський політичний аналітик і критик Асмат Кані згадує, що познайомився з Хібатуллою, коли той був ще молодим суддею. “Він живе у власному світі, — сказав Кані в інтерв'ю CBS News. — Більшість талібів погоджуються з важливістю жіночої освіти і хочуть дозволити дівчатам відвідувати школи та університети. Він один несе основну відповідальність за цю заборону”.
“Таке насильницьке і вузьколобе тлумачення ісламу перетворило Афганістан на пекло для жінок”, — сказав колишній міністр “Талібану” в інтерв'ю CBS News.
Джерело також звинуватило дії верховного лідера в тому, що Афганістан живе під міжнародними санкціями.
Мулла Басір є колишнім однокласником Хібатулли і, незважаючи на те, що критикує його як жорсткого і крайнього консерватора, описує його як “добру, побожну і розумну людину”. Він розповів CBS News, що після вбивства лідера “Талібану”, який йому передував, Хібатуллу забрали, і він більше ніколи його не бачив.
Верховна влада
Його призначення на посаду верховного лідера джерело серед керівництва “Талібану” пояснило CBS News як спосіб стабілізувати проблеми у верхах. Серед старших талібів Хібатулла вважався нейтральною і поважною фігурою.
“Хібатулла поступово зрозумів і відчув, що він є останньою інстанцією, людиною на вершині ієрархії групи, яка йому палко віддана, — сказав Кані в інтерв'ю CBS. — Він може робити практично все, що забажає”.
Сьогодні Хібатулла оточує себе близько 2 500 терористами-смертниками, які готові пожертвувати собою заради його безпеки. Вони живуть у таборі, який колись приймав засновника “Талібану” муллу Омара, а пізніше використовувався ЦРУ в Кандагарі як резиденція.
Один з членів Корпусу охорони Верховного лідера розповів CBS News, що їм платять зарплату в 170 доларів на місяць і не дозволяють мати смартфони, дивитися телевізор або користуватися соціальними мережами.
У червні Хібатулла в рідкісному публічному зверненні заявив, що заходи, яких він вжив щодо прав жінок в Афганістані, забезпечили “комфортне і процвітаюче життя відповідно до ісламського шаріату”.
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