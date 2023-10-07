Напад ХАМАС на Ізраїль: все, що відомо про ситуацію в країні

Вранці 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. На жаль, є постраждалі та загиблі. Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса".

Усе, що відомо про загострення конфлікту й поточну ситуацію в країні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ізраїль атакували десятки ракет, палестинські військові проникли в країну

Бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю. Вони заявили, що запустили 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

Обстріл Ізраїлю 7 жовтня / Cкриншот

Стало відомо, що палестинські військові проникли на територію Ізраїлю. У кількох південних містах країни було чути стрілянину. Зокрема, про це повідомили місцеві мешканці.

Hamas terrorists seen clashing with Israeli forces in southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Як зазначало видання The Jerusalem Post, у районі Гедерот через ракетну атаку загинула 60-річна жінка. Ще 16 людей по всій країні поранені: 2 в критичному стані, 6 у стані середньої тяжкості, 7 з легкими травмами.

Ізраїльські медіа повідомляють про пряме влучання в будинок у Тель-Авіві та будівлю в Ашкелоні. В останньому також загорілися десятки автівок. В Єрусалимі було чути вибухи та працювало ППО.

Армія оборони Ізраїлю та поліція попросили мешканців залишитися в укриттях. ЦАХАЛ оголосив про стан готовності до війни й завдає ударів у відповідь.

Заява командирів ХАМАСу

Військовий командир ХАМАСу Мохаммед Дейф назвав ранкові атаки і проникнення "днем великої революції". Бойовик закликав ізраїльських арабів взятися за зброю і заохочує арабів на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.

"Сьогодні народ повертає революцію і відроджує Марш повернення", – сказав він.

Зокрема, Дейф закликає арабів в Єрусалимі і всередині Ізраїлю, в Негеві, Галілеї і районі Трикутника "підпалити землю під ногами окупантів".

Реакція влади

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу збирає високопосадовців служби безпеки на нараду, міністр оборони Йоав Ґалант прямує до Гедерота. Також міністр оборони схвалив призов солдатів запасу відповідно до вимог ЦАХАЛу.

У свою чергу, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа. "Особлива ситуація" дозволяє військовому командуванню Тилу обмежувати збори і закривати райони. Ця зона включає великі міста Тель-Авів і Беер-Шеб.

"ХАМАС зробили серйозну помилку сьогодні вранці і розпочали війну проти Держави Ізраїль. Війська ЦАХАЛу воюватимуть проти ворога в будь-якому місці. Держава Ізраїль виграє цю війну", – заявив міністр оборони країни Йоав Ґалант.

Згодом премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив першу публічну заяву від початку великої операції бойовиків ХАМАС. Під час звернення до громадян він заявив, що "країна перебуває у стані війни, однак ворог заплатить високу ціну за свої дії".

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", – сказав Нетаньягу.

Яка ситуація в країні

Ізраїльський політолог та підполковник запасу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Аріє Зайден розповів подробиці проникнення палестинських військових на територію країни та про поточну ситуацію. Так, на територію Ізраїлю вдерcя не один підрозділ палестинських військових. Ізраїльський КПП Ерез перетнули близько 8 чи 9 невеликих підрозділів.

У мережі з'явилися кадри, як палестинці бульдозером знищили кордон з Ізраїлем. Без особливих перешкод він знищив високе загородження, яке, найімовірніше, слугувало кордоном. Примітно, що усі учасники події не мають при собі жодної зброї, касок чи бронежилетів. Усі вони одягнені у цивільний одяг і фільмують події на телефони.

Палестинці бульдозером знищили кордон з Ізраїлем: відео

"Такого роду операція (ХАМАСу – ред.) не виконується от зараз... Спланована щонайменше за пів року, можливо більше... В політичному плані ХАМАС продовжує той вектор, який він веде вже декілька років від початку їх першого удару по Єрусалиму... ще 2 роки тому. Зараз ми бачимо, що Саудівська Аравія виходить на нормалізацію з Ізраїлем, тобто вони більше не захищають інтереси палестинської нації. І тепер єдиний, хто в них залишається, це ХАМАС. ХАМАС відчуває себе достатньо сильним для того, щоб продовжити напади. Вони сьогодні заявили, що розпочали війну", – каже експерт.

Очевидці розповідають, що мешканці Ізраїля втікають з півдня країни після початку бойових дій з боку ХАМАС.

Станом на 16 годину відомо про 780 поранених та понад 40 загиблих. На жаль, ситуація буде погіршуватися.

"Ще не усі поселення під контролем. Навіть у Сдероті ще не закінчилася зачистка", – наголосив Зайден в ефірі телемарафону.

Росіяни не зраджують себе

З Ізраїлю з'являється дедалі більше жахливих кадрів. Бойовики ХАМАС захопили кілька населених пунктів і вбивають усіх поспіль – чоловіків, жінок, дітей. Натомість росіяни в Мережі відкрито радіють вбивствам.

Реакція росіян на події в Ізраїлі / Фото: Денис Казанський/Facebook

Що кажуть в ОП

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, конфлікт в Ізраїлі та масовані ракетні удари є наслідками того, що Росія руйнує глобальну безпеку. Він назвав Росію ключовим спонсором глобального тероризму.

"Наслідки. Усе, що Росія робить в Україні, це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам", – зазначив він.

Подоляк вважає, що поразка Росії зможе повернути світ до стабільності.

Ізраїль має право на захист

Глава держави Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки у Ізраїлі. Він висловив впевненість, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

"Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу", – підкреслив Зеленський і додав, що світ має бути об'єднаний та солідарний.

Він наголосив, що Ізраїль має право на захист, і це не підлягає сумніву. Крім того, за словами президента, усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації.

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Евакуація українських громадян

За словами посла України в Ізраїлі Євген Корнійчука, є звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони.

"Намагаємось допомогати нашим громадянам в режимі реального часу", – зауважив він.

Проте технічної можливості евакуювати українців, на жаль, зараз немає. Саме тому люди мають перебувати у безпечних місцях, слухати команди, які йдуть від влади та чітко їх дотримуватися.

"Катастрофа величезна, ніхто її не очікував. Найбільша проблема, що ізраїльська сторона цього не очікувала", – підсумував Корнійчук в ефірі телемарафону.

Операцію ХАМАСу привітали в Ірані

Радник верховного лідера Ірану генерал Ях'я Рахім Сафаві привітав палестинських бойовиків з тим, що вони розпочали найбільшу атаку на Ізраїль за останні роки.

"Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо з палестинськими бійцями до звільнення Палестини та Єрусалиму", – цитує його слова Reuters.

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