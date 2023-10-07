"Ми в стані війни, ХАМАС заплатить": прем'єр Ізраїлю Нетаньягу звернувся до громадян

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив першу публічну заяву від початку великої операції бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час звернення до громадян Нетаньягу заявив, що "країна перебуває у стані війни, однак ворог заплатить високу ціну за свої дії".

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", — сказав Нетаньягу.

Нагадаємо:

Уранці, 7 жовтня, бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Вони заявили, що розпочинають масштабну операцію проти Ізраїлю під назвою "Потоп Аль-Акси". Вони також закликали всіх палестинців стати до зброї. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" в секторі Гази.

За даними екстрених служб, загинули щонайменше 22 ізраїльтянина. Поранені понад 300 людей.

За словами речника Сил оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, бойовики випустили по території Ізраїля більше двох тисяч ракет. Терористи проникли до країні з суші, моря і повітря.

Бойовики ХАМАС заявили, що взяли в полон 35 громадян Ізраїлю. За даними Al-Arabiya, у полоні щонайменше пʼятеро ізраїльських військових. Бойовики на місцях проводять етнічні чистки.

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