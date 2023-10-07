Девід Бекхем підловив дружину Вікторію на брехні про її "бідне" дитинство: "Будь чесною"

Дизайнерка розповіла, що вона з родини звичайних робітників, але Девід вивів дружину на чисту воду.

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем насмішив фанів реакцією, коли його дружина Вікторія розповідала, що вона виходець із звичайної сім'ї робітників.

Днями Netflix випустив чотирисерійний документальний фільм під назвою "Бекхем", у якому йдеться про життя та кар'єру Девіда Бекхема. Фрагмент однієї з серій завірусився у Мережі. В ньому Вікторія Бекхем розповідає, що вони з чоловіком – вихідці з робочого класу, і їхні батьки важко працювали день і ніч.

У цей момент в монолог дружини, визирнувши з-за двері втрутився Девід і попросив дружину бути чесною і розповісти, що в дитинстві батько возив її до школи на Rolls-Royce:

" Він (Девід Бекхем – прим.ред) просто сподобався мені, це було так просто. Так, гадаю, ми обидва – вихідці із сімей, які працювали дуже старанно. Наші батьки працювали дуже багато. Ми – робітничий клас". "Будь чесною", - втрутився Девід.

Девід Бекхем викрив у брехні дружину Вікторію про її "бідне" дитинство

На що Вікторія відповіла, що вона чесна і говорить правду. Тоді Бекхем сказав: "Якою машиною батько возив тебе до школи?". Вікторія ж сказала, що це не така проста відповідь.

"На. Який. Машині. Тебе. Возили до школи?" – не здавався Девід.

"Бувало по-різному. Гаразд. У 80-х мій тато мав Rolls-Royce", - врешті зізналася Вікторія.

"Дякую", - відповів їй Девід.

Нагадаємо, у цьому ж серіалі Вікторія Бекхем вперше прокоментувала зраду Девіда Бекхема з його асистенткою Ребеккою Лус і зізналася, як важко вона переживала той період у їхньому житті.

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