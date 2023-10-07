Дэвид Бекхэм подловил жену Викторию на лжи о ее "бедном" детстве: "Будь честной"

Дизайнер рассказала, что она из семьи обычных рабочих, но Дэвид вывел жену на чистую воду.

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм насмешил фанатов реакцией, когда его жена Виктория рассказывала, что она выходец из обычной семьи рабочих.

На днях Netflix выпустил четырехсерийный документальный фильм под названием "Бекхэм", в котором говорится о жизни и карьере Дэвида Бекхэма. Фрагмент одной из серий завирусился в Сети. В нем Виктория Бекхэм рассказывает, что они с мужем – выходцы из рабочего класса, и их родители тяжело работали день и ночь.

В этот момент в монолог жены, выглянув из-за двери, вмешался Дэвид и попросил жену быть честной и рассказать, что в детстве отец возил ее в школу на Rolls-Royce:

"Он (Дэвид Бекхэм – прим.ред) просто понравился мне, это было так просто. Да, думаю, мы оба – выходцы из семей, которые работали очень усердно. Наши родители работали очень много. Мы – рабочий класс". "Будь честной", – вмешался Дэвид.

Дэвид Бекхэм разоблачил во лжи жену Викторию о ее "бедном" детстве

На что Виктория ответила, что она честна и говорит правду. Тогда Бекхэм сказал: "На какой машине отец возил тебя в школу?" Виктория же сказала, что это не такой простой ответ.

"На. Какой. Машине. Тебя. Возили в школу?" – не сдавался Дэвид.

"Бывало по-разному. Ладно. В 80-х мой папа имел Rolls-Royce", – наконец призналась Виктория.

"Спасибо", – ответил ей Дэвид.

Напомним, в этом же сериале Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену Дэвида Бекхэма с его ассистенткой Ребеккой Лус и призналась, как тяжело она переживала тот период в их жизни.

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