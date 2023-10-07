Звезда "Женского Квартала" намекнула на отношения с известным певцом

Валерия Товстолес показала романтические кадры с ENLEO.
Актриса "Женского Квартала", певица и ведущая Валерия Товстолес не афиширует личную жизнь.
После того, как артистка разорвала помолвку с коллегой из "Лиги смеха" Андреем Лузаном, она больше о своих романах не рассказывала. Ранее в интервью Славе Демину Валерия признавалась, что сейчас она не влюблена.
Однако в тот же период на странице знаменитости в Instagram появились фотографии, где она изображена вместе с певцом Никитой Леонтьевым, более известным как ENLEO. На фото знаменитости предстают во время романтической фотосессии, обнимаются и нежно смотрят друг на друга.
Эти снимки Товстолес сопроводила смайлом в виде горящего сердца. В свою очередь, ENLEO прокомментировал пост в виде трех разных сердец.
Поклонники отметили, что Валерия и ENLEO выглядят гармонично:
- Милые фото, красивая пара
- Так хрупко и нежно
- Горько молодоженам трижды
На самом ли деле между артистами есть какие-то отношения, или эти романтические кадры были сделаны в рамках какого-то проекта, не известно. Впрочем, с тех пор прошло несколько месяцев и ни разу Товстолес публично ENLEO больше не упоминала.
Как известно, ENLEO певец родом из Мариуполя, был участником "Голоса країни-11". В свое время он произвел фурор в Сети своим кавером на хит Тома Оделла Another Love.
Напомним, что на днях Валерия Товстолес рассекретила свой вес.
Читайте также: