Звезда "Женского Квартала" намекнула на отношения с известным певцом

Актриса "Женского Квартала", певица и ведущая Валерия Товстолес не афиширует личную жизнь.

После того, как артистка разорвала помолвку с коллегой из "Лиги смеха" Андреем Лузаном, она больше о своих романах не рассказывала. Ранее в интервью Славе Демину Валерия признавалась, что сейчас она не влюблена.

Однако в тот же период на странице знаменитости в Instagram появились фотографии, где она изображена вместе с певцом Никитой Леонтьевым, более известным как ENLEO. На фото знаменитости предстают во время романтической фотосессии, обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Валерия Товстолес и ENLEO / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Эти снимки Товстолес сопроводила смайлом в виде горящего сердца. В свою очередь, ENLEO прокомментировал пост в виде трех разных сердец.

Валерия Товстолес и ENLEO / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Валерия Товстолес и ENLEO / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Поклонники отметили, что Валерия и ENLEO выглядят гармонично:

Милые фото, красивая пара

Так хрупко и нежно

Горько молодоженам трижды

На самом ли деле между артистами есть какие-то отношения, или эти романтические кадры были сделаны в рамках какого-то проекта, не известно. Впрочем, с тех пор прошло несколько месяцев и ни разу Товстолес публично ENLEO больше не упоминала.

Как известно, ENLEO певец родом из Мариуполя, был участником "Голоса країни-11". В свое время он произвел фурор в Сети своим кавером на хит Тома Оделла Another Love.

Напомним, что на днях Валерия Товстолес рассекретила свой вес.

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