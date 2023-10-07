В РФ заявили о ракетном ударе по Белгородской области и о погибшем

Россия обвинила Украину в атаке ракетами по территории Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил об ударе по Белгородской области утром 7 октября якобы ракетами "Точка-У" и "Градами", традиционно обвинив Украину.

По его словам, в результате атаки "погиб один человек, повреждены здания".

Гладков написал, под обстрел "Града" попал поселок Уразово. От полученных травм, по его словам, там погиб мужчина, на момент удара находившийся на улице.

Кроме того, в результате обстрела Белгородской области повреждены 14 частных домов, один социальный объект, разрушены хозяйственное сооружение и складское помещение, а также поврежден грузовик.

Также Гладков добавил, что над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО утром "были сбиты три тактические ракеты Точка-У".

Напомним, Россия благодаря тайному голосованию может снова стать членом Совета ООН по правам человека.

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