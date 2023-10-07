Благодаря тайному голосованию: РФ может снова стать членом Совета ООН по правам человека — Reuters

РФ активно агитирует голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН.

Страна-агрессорка РФ постарается восстановить свое членство в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters.

Как передает издание, некоторые дипломаты в разговоре с изданием заявили, что у России есть шансы вернуться в состав Совета ООН из-за "усталости от войны в Украине".

"Я думаю, что существует усталость от Украины. А во-вторых, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", — сказал один из анонимных высокопоставленных азиатских дипломатов.

В то же время РФ активно агитирует голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов,

"Совет по правам человека должен быть защищен от злоупотребления как инструментом сведения политических счетов и от практики двойных стандартов. Это тактика некоторых государств, провозглашающих себя поборниками прав человека", — заявил посол России в ООН Василий Небензя.

Напомним, Генассамблея ООН приостановила работу страны-агрессорки в Совете ООН по правам человека. Это произошло из-за постоянных нарушений прав человека в Украине российскими военными.

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