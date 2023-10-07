Коварный удар по Грозе: власти сообщили последние новости

После ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области продолжается идентификация погибших людей.

Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

"Пока ситуация не изменилась, продолжаются экспертизы. Для себя мы понимаем, что та цифра людей, тела которых были целые и были изъяты на экспертизу… и количество уже понятно. И мы понимаем, что где-то примерно до 4 человек – это остатки, которые нуждаются экспертизы. Поэтому цифра людей, погибших в результате этой террористической атаки, она увеличится, но это, скорее всего, будет понятно уже с понедельника", — сказал он.

"Есть раненые: 6 человек, 2 средней тяжести, 4 человека тяжелые. Но врачам по состоянию на вчера на вечер удалось стабилизировать и будем надеяться, что эти 4 тяжелых — врачи смогут поставить их на ноги", — добавил он.

Удар по селу Гроза: что известно

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Ракета попала в кафе, в котором проходил поминальный обед.

Жители села поминали военного Андрея Козыря. В первые дни полномасштабного вторжения РФ он вернулся из Польши в Украину и вступил в ряды ВСУ. Однако на фронте получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на Днепропетровщине, поскольку его родное село Гроза было тогда оккупировано. Позже семья решила перезахоронить его.

По состоянию на 6 октября было известно о 52 погибших жителях села Гроза. Один человек скончался в больнице, у раненых людей серьезные травмы. Подразделения ГСЧС разобрали завалы и достали все тела. В настоящее время происходит идентификация части тел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар российской армии по селу Гроза в Харьковской области, заявил, что ВС РФ "не наносят ударов по гражданским целям".

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