Підступний удар по Грозі: влада повідомила останні новини

Після ракетного удару по селу Гроза, що в Харківській області, триває ідентифікація загиблих людей.

Про це повідомив очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

"Наразі ситуація не змінилась, тривають експертизи. Для себе ми розуміємо, що та цифра людей, тіла яких були цілі і були вилучені на експертизу… та кількість вже зрозуміла. І ми розуміємо, що десь приблизно до 4 людей – це рештки, які потребують експертизи. Тому цифра людей, які загинули внаслідок цієї терористичної атаки, вона збільшиться, але це скоріш за все, буде зрозуміло вже від понеділка", - сказав він.

"Є поранені: 6 людей, 2 середньої важкості, 4 людини важкі. Але лікарям станом на вчора на вечір вдалося стабілізувати і будемо сподіватися, що ці 4 важкі – лікарі зможуть поставити їх на ноги", - додав він.

Удар по селу Гроза: що відомо

5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Ракета влучила в кафе, у якому відбувався поминальний обід.

Жителі села поминали військового Андрія Козиря. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ він повернувся з Польщі до України і вступив до лав ЗСУ. Однак на фронті отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на Дніпропетровщині, оскільки його рідне село Гроза було тоді окуповане. Пізніше сім'я вирішила перепоховати його.

Станом на 6 жовтня було відомо про 52 загиблих жителів села Гроза. Одна людина померла в лікарні, у поранених людей серйозні травми. Підрозділи ДСНС розібрали завали та дістали всі тіла. Наразі відбувається ідентифікація частини тіл.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ракетний удар російської армії по селу Гроза в Харківській області, заявив, що ЗС РФ "не завдають ударів по цивільних цілях".

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