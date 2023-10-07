Пропаганда і фінансування війни. НАЗК ініціює санкції проти сервісів Yandex

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції.

Yandex працює в РФ і сплачує значні податки до держбюджету країни-агрессорки. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів.Тому дуже прикметно, що НАЗК уважно опрацьовує питання внесення санкцій проти російської компанії.

Співзасновник Yandex Аркадій Волож ще в червні 2022 року потрапив до санкційних списків ЄС через фінансову підтримку уряду РФ.

«Яндекс-поиск» працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну Кремлю інформацію. «Яндекс-деньги» на 75% належить Сбербанку РФ і має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів. «Яндекс-еда» і «Яндекс-такси» мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, переміщення протягом дня, тощо. Через «Яндекс-карты» і «Яндекс-навигатор», якими деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та про режимні об’єкти на території України.

Ці сервіси досі доступні для завантаження на платформах App Store та Google Play усвіті.

Маючи доступ до трекінгу імен, платіжних карток та адрес, Яндекс може передавати інформацію, наприклад, про людей, які приїжджають на роботу до держустанов або до посольств інших країн. Так, сервіс Яндексу «Yango» (таксі, доставка їжі), що працював у 16 країнах, було обмежено та заборонено урядами Латвії, Естонії, Британії, Франції й Казахстану.

Від політичного режиму держави-агресора за кураторство над Яндексом відповідали Владислав Сурков (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії та Австралії), а згодом В’ячеслав Володін (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії).

Надзвичайно важливо, що НАЗК систематично готує документи для накладення санкцій на фізичних осіб та компанії, які співпрацюють з державою-агресором. У тому числі на технологічні гіганти, які мають міцне лобі. Агенція ідентифікує осіб, які причетні до війни, та публікує їхні профайли на порталі «Війна і санкції». Компанії, які досі ведуть бізнес із російськими терористами, НАЗК вносить у базу «Міжнародні спонсори війни». Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики, до якої входить НАЗК, вже ініціювала санкції проти кількох тисяч фізичних і юридичних осіб.