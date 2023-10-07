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Израиль атаковали ракеты – в страну проникли палестинские военные (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1428
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Израиль атаковали ракеты – в страну проникли палестинские военные (фото, видео)

Израиль 7 октября / Фото: Associated Press

Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа.

По центральным и южным районам Израиля утром 7 октября был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате атаки есть жертва и раненые.

Об этом пишет Times of Israel.

СМИ пишут о проникновении палестинских военных на территорию Израиля – в нескольких южных городах страны была слышна стрельба. О точном количестве палестинских военных в стране пока неизвестно.

По меньшей мере, пять человек получили ранения, известно об одном погибшем.

Атака Израиля / © Associated Press
Атака Израиля / Фото: Associated Press
Атака по Израилю 7 октября 2023/ Фото: скриншот / ©
Атака по Израилю 7 октября 2023/ Фото: скриншот
Фото: скриншот / ©
Фото: скриншот

Израильские военные призвали жителей южного и центрального Израиля оставаться ближе к бомбоубежищам.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант созвали срочное совещание с военным руководством Израиля для обсуждения ситуации и дальнейших действий.

Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".

Напомним, Польша усиливает свою границу вблизи Беларуси и Украины – подробности.

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Дата публикации
Просмотры
1428
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