Израиль атаковали ракеты – в страну проникли палестинские военные (фото, видео)

Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа.
По центральным и южным районам Израиля утром 7 октября был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате атаки есть жертва и раненые.
Об этом пишет Times of Israel.
СМИ пишут о проникновении палестинских военных на территорию Израиля – в нескольких южных городах страны была слышна стрельба. О точном количестве палестинских военных в стране пока неизвестно.
По меньшей мере, пять человек получили ранения, известно об одном погибшем.
Израильские военные призвали жителей южного и центрального Израиля оставаться ближе к бомбоубежищам.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант созвали срочное совещание с военным руководством Израиля для обсуждения ситуации и дальнейших действий.
Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".
Напомним, Польша усиливает свою границу вблизи Беларуси и Украины – подробности.
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