Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польша усиливает свою границу вблизи Беларуси и Украины – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
847
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Польша усиливает свою границу вблизи Беларуси и Украины – подробности

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак/Фото: PAP/Artur Reszko

Польша разместит на восточной границе новые военные подразделения.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит несколько новых военных подразделений вблизи границы с Беларусью и Украиной.

Об этом пишет "Укринформ".

Так, в приграничном меле Собешин, Люблинского воеводства, будет расположен новый дивизион противовоздушной обороны на базе зенитно-ракетных систем Poprad i Pilica. Также там разместят инженерный и логистический батальоны.

Мариуш Блащак также сообщил о создании 18-й механизированной бригады со штабом в городе Понятово. А в Януве-Любельском разместится новый логистический батальон, входящий в состав 4-й бригады тылового обеспечения.

Напомним, в ночь на 7 октября ПВО РФ якобы отбили атаку беспилотника на Москву.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
847
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация