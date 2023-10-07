Польша усиливает свою границу вблизи Беларуси и Украины – подробности

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит несколько новых военных подразделений вблизи границы с Беларусью и Украиной.

Об этом пишет "Укринформ".

Так, в приграничном меле Собешин, Люблинского воеводства, будет расположен новый дивизион противовоздушной обороны на базе зенитно-ракетных систем Poprad i Pilica. Также там разместят инженерный и логистический батальоны.

Мариуш Блащак также сообщил о создании 18-й механизированной бригады со штабом в городе Понятово. А в Януве-Любельском разместится новый логистический батальон, входящий в состав 4-й бригады тылового обеспечения.

Напомним, в ночь на 7 октября ПВО РФ якобы отбили атаку беспилотника на Москву.

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