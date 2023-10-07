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ВСУ "минусовали" еще 610 оккупантов и установку ПВО РФ — данные Генштаба

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ВСУ "минусовали" еще 610 оккупантов и установку ПВО РФ — данные Генштаба

Российский танк Т-90А / Фото: Украинский милитарный портал

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника российских захватчиков.

Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 281 700 солдат по состоянию на утро 7 октября 2023 года. За сутки было уничтожено 610 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утреннем своде.

Потери России в войне против Украины на 7 октября:

  • танков – 4800 (+23);
  • боевых бронированных машин – 9102 (+20);
  • артиллерийских систем – 6688 (+22);
  • РСЗО – 808 (+2);
  • средства ПВО – 541 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27);
  • крылатые ракеты – 1530 (+0);
  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед;
  • подлодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58);
  • специальная техника – 956 (+5).

Напомним, Россия ночью ударила ракетами по Одесской области: последствия атаки (фото).

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Дата публикации
Просмотры
611
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