ВСУ "минусовали" еще 610 оккупантов и установку ПВО РФ — данные Генштаба

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника российских захватчиков.
Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 281 700 солдат по состоянию на утро 7 октября 2023 года. За сутки было уничтожено 610 оккупантов.
Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утреннем своде.
Потери России в войне против Украины на 7 октября:
- танков – 4800 (+23);
- боевых бронированных машин – 9102 (+20);
- артиллерийских систем – 6688 (+22);
- РСЗО – 808 (+2);
- средства ПВО – 541 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27);
- крылатые ракеты – 1530 (+0);
- корабли /катера ‒ 20 (+0) ед;
- подлодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58);
- специальная техника – 956 (+5).
Напомним, Россия ночью ударила ракетами по Одесской области: последствия атаки (фото).
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