ВСУ "минусовали" еще 610 оккупантов и установку ПВО РФ — данные Генштаба

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника российских захватчиков.

Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 281 700 солдат по состоянию на утро 7 октября 2023 года. За сутки было уничтожено 610 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утреннем своде.

Потери России в войне против Украины на 7 октября:

танков – 4800 (+23);

боевых бронированных машин – 9102 (+20);

артиллерийских систем – 6688 (+22);

РСЗО – 808 (+2);

средства ПВО – 541 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27);

крылатые ракеты – 1530 (+0);

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед;

подлодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58);

специальная техника – 956 (+5).

Напомним, Россия ночью ударила ракетами по Одесской области: последствия атаки (фото).

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