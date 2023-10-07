ВСУ имеют успехи к югу от Бахмута и в районе Вербового – ISW

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожской области – есть продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе в Вербового.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

"Украинские военные в течение суток продолжали успешные наступательные действия южнее Бахмута в районе Андреевки. Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают, что украинские войска продвинулись к границе деревьев между Роботиным и Вербовым", — говорится в сообщении.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш отметил, что украинские войска готовятся к наступательным действиям в течение осенне-зимнего периода.

По его словам, потребности в обеспечении пока вырастут, а дожди и туманы могут усложнить использование беспилотников, тактической и армейской авиации, однако украинские силы будут продолжать наступление зимой.

Напомним, россияне возобновляют наступательные операции в районе Купянска.

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