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ЗСУ мають успіхи на південь від Бахмута та в районі Вербового – ISW

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ мають успіхи на південь від Бахмута та в районі Вербового – ISW

Війна на фронті / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони мають успіхи на двох напрямках фронту.

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Донеччині та Запоріжжі – є просування на південному фланзі Бахмутського напрямку та районі в Вербового на Запоріжжі. 

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

"Українські військові впродовж доби продовжували успішні наступальні дії на південь від Бахмута в районі Андріївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують, що українські війська просунулися до межі дерев між Роботиним і Вербовим", - йдеться у повідомленні.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш зазначив, що українські війська готуються до наступальних дій протягом осінньо-зимового періоду. 

За його словами, наразі потреби у забезпеченні зростуть, а дощі та тумани можуть ускладнити використання безпілотників, тактичної та армійської авіації, проте українські сили продовжуватимуть наступ взимку.

Нагадаємо, росіяни відновлюють наступальні операції у районі Куп'янська.

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Дата публікації
Перегляди
194
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