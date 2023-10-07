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Москву атакував дрон – закрито два аеропорти

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Москву атакував дрон – закрито два аеропорти

Столиця РФ Москва / Фото: Associated Press

У Москві повідомили про нібито збитий безпілотник.

У ніч на 7 жовтня протиповітряна оборона РФ нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву, у двох аеропортах Москви скасовано та перенесено рейси.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. 

Окрім того, у Москві оголошували план "Килим" – аеропорти Внуково і Шереметьєво тимчасово не працюють – перенесено щонайменше дев'ять рейсів, ще два скасовано. 

Вісім літаків зараз затримують свій виліт у Домодєдово і Шереметьєво.

Нагадаємо, США висилають двох російських дипломатів.

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Дата публікації
Перегляди
1765
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