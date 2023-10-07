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США висилають двох російських дипломатів

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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США висилають двох російських дипломатів

Держдеп США / Фото: Associated Press

Це зроблено у відповідь на зловмисне видворення РФ двох дипломатів посольства США в Москві.

Державний департамент Сполучених Штатів оголосив про видворення з країни двох російських дипломатів, яків працюють у російському посольстві.

Про це йдеться в заяві речника Держдепартаменту США, передає Укрінформ.

"У відповідь на зловмисне видворення Російською Федерацією двох дипломатів посольства США в Москві, Держдепартамент відповів взаємністю, оголосивши персонами нон грата двох співробітників посольства Росії, які працюють у Сполучених Штатах", - указується в заяві.

У повідомленні вказується, що Вашингтон не має наміру миритись зі свавіллям російського режиму, який переслідує американських дипломатів.

Таким чином, зовнішньополітичне відомство США "надсилає чіткий меседж про те, що неприйнятні дії проти персоналу посольства в Москві матимуть наслідки".

Зазначимо, що у вересні МЗС РФ оголосило персонами нон-грата двох американських дипломатів, які працювали у Москві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії викрили російського агента, який розповсюджував кремлівську пропаганду.

Крім того, ми раніше інформували, що російська розвідка хоче створити у Польщі агентурну сітку проти влади.

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Дата публікації
Перегляди
155
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