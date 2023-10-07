На Полтавщині після опівночі пролунали звуки вибухів

У повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку.

Після опівночі у Полтавській області пролунали вибухи в районі міста Миргород.

Про цеп інформує Суспільне з посиланням на місцевих жителів.

"У Миргороді чутно звуки вибуху. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога була оголошена у пʼятницю о 23:38.

Пізніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу армією РФ центральної частини міста Харкова пошкоджено 72 будівлі. З них - 69 житлові будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що після ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.

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