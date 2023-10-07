На Полтавщине после полуночи раздались звуки взрывов

В воздушных силах сообщалось о ракетной опасности.
После полуночи в Полтавской области раздались взрывы в районе города Миргорода.
О цепи сообщает Общественное со ссылкой на местных жителей.
"В Миргороде слышны звуки взрыва. Об этом Общественному сообщили местные жители", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога была объявлена в пятницу в 23:38.
Позже глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил, что информация о враждебных попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется. Предварительно без пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов армией РФ центральной части города Харькова повреждены 72 здания. Из них — 69 жилых домов.
Кроме того, мы ранее информировали, что после ракетной атаки по селе Гроза в Харьковской области, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.
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