У Харкові ракетним ударом РФ пошкоджено понад 70 будівель — міськрада

Найбільше пошкоджено житлових будинків в центральній частині міста.
Внаслідок ракетного обстрілу армією РФ центральної частини міста Харкова пошкоджено 72 будівлі. З них - 69 житлові будинки.
Про це повідомили в Telegram-каналі Харківської міської ради.
“За попередніми підрахунками, пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 - у місцях загального користування, чотири покрівлі. Віконні пройми закривають ОСБ-плитами”, - йдеться у повідомленні.
Наразі харківські комунальники обстежили 12 будівель, роботи тривають.
Від наслідків ударів у центральній частині Харкові потрібно розчистити дороги, тротуари та двори.
Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто ракетами. Сталося це о 6:46 ранку.
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