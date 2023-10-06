У Харкові ракетним ударом РФ пошкоджено понад 70 будівель — міськрада

Внаслідок ракетного обстрілу армією РФ центральної частини міста Харкова пошкоджено 72 будівлі. З них - 69 житлові будинки.

Про це повідомили в Telegram-каналі Харківської міської ради.

“За попередніми підрахунками, пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 - у місцях загального користування, чотири покрівлі. Віконні пройми закривають ОСБ-плитами”, - йдеться у повідомленні.

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Наразі харківські комунальники обстежили 12 будівель, роботи тривають.

Від наслідків ударів у центральній частині Харкові потрібно розчистити дороги, тротуари та двори.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто ракетами. Сталося це о 6:46 ранку.

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