У Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі загиблого хлопчика: деталі

З-під завалів у Харкові дістали ще одну жертву обстрілу - жінку 1955 року народження.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жертви російської атаки в Харкові. Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини", - каже Клименко.

За словами Терехова, жінці було 68 років.

Наразі відомо про 2 загиблих та 28 поранених, 12 з них госпіталізовані. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

Зранку, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто. Сталося це о 6:46 ранку. Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика. Серед постраждалих також є 11-місячна дитина.

"Загиблий 10-річний хлопчик та 11-місячна поранена дитина — з однієї родини. Молодшу дитину та батьків доправили до лікарні з травмами", — повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

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