Позов через зернове ембарго: Польща висунула Україні чергову вимогу

Конфлікт навколо зерно між Україною та Польщею не вщухає.

У Польщі вважають недостатнім рішення України про призупинення позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти країни через заборону на зерно.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер 6 жовтня вранці в ефірі RMF FM.

"Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення провадження. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йдеться про скасування зернового ембарго", - зазначив Мюллер.

Також, за його словами, на тлі напруження у відносинах двох країн Польща знаходиться в постійному діалозі з українською стороною. Утім, "суттєвого прориву" у конфлікті найближчим часом він не очікує.

Конфлікт між Польщею та Україною

Нагадаємо, транзит української агропродукції територією Польщі може пришвидшитися.

Перевірки української агропродукції з українсько-польського кордону перенесуть до литовського порту Клайпеди.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Україну бути вдячною за те, що Польща дала притулок мільйонам українців, і не довіряти Німеччині.

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