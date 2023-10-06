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Иск через зерновое эмбарго: Польша выдвинула Украине очередное требование

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Иск через зерновое эмбарго: Польша выдвинула Украине очередное требование

Флаги Украины и Польши. / Фото: Associated Press

Конфликт вокруг зерно между Украиной и Польшей не утихает.

В Польше считают недостаточным решение Украины о приостановлении иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против страны из-за запрета на зерно.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер 6 октября утром в эфире RMF FM.

"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановки производства. Это хороший шаг, но недостаточный. Абсолютно речь не идет об отмене зернового эмбарго", — отметил Мюллер.

Также, по его словам, на фоне напряженности в отношениях двух стран Польша находится в постоянном диалоге с украинской стороной. Впрочем, "существенного прорыва" в конфликте в ближайшее время он не ожидает.

Конфликт между Польшей и Украиной

Напомним, транзит украинской агропродукции по территории Польши может ускориться.

Проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы перенесут в литовский порт Клайпеды.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша приютила миллионы украинцев, и не доверять Германии.

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Дата публикации
Просмотры
872
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