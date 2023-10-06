Иск через зерновое эмбарго: Польша выдвинула Украине очередное требование

Конфликт вокруг зерно между Украиной и Польшей не утихает.
В Польше считают недостаточным решение Украины о приостановлении иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против страны из-за запрета на зерно.
Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер 6 октября утром в эфире RMF FM.
"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановки производства. Это хороший шаг, но недостаточный. Абсолютно речь не идет об отмене зернового эмбарго", — отметил Мюллер.
Также, по его словам, на фоне напряженности в отношениях двух стран Польша находится в постоянном диалоге с украинской стороной. Впрочем, "существенного прорыва" в конфликте в ближайшее время он не ожидает.
Конфликт между Польшей и Украиной
Напомним, транзит украинской агропродукции по территории Польши может ускориться.
Проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы перенесут в литовский порт Клайпеды.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша приютила миллионы украинцев, и не доверять Германии.