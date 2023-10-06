В Харькове из-под завалов достали тело бабушки погибшего мальчика: детали

Число жертв в результате ракетного удара по Харькову 6 октября возросло.

Из-под завалов в Харькове получили еще одну жертву обстрела – женщину 1955 года рождения.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Спасатели нашли под завалами тело еще одной жертвы российской атаки в Харькове. Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка", – говорит Клименко.

По словам Терехова, женщине было 68 лет.

В настоящее время известно о 2 погибших и 28 раненых, 12 из них госпитализированы. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Ракетный удар по Харькову 6 октября

Утром, 6 октября, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город. Случилось это в 6:46 утра. Под завалами нашли тело 10-летнего мальчика. Среди пострадавших также 11-месячный ребенок.

"Погибший 10-летний мальчик и 11-месячный раненый ребенок — из одной семьи. Младшего ребенка и родителей доставили в больницу с травмами", — сообщил представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Синегубов: в Харькове нашли еще одно ТЕЛО! А в Грозе придется "пересевать остатки"

Читайте также: