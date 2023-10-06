Ракетный удар по Харькову: из-под завалов достали тело ребенка

Сегодня, 6 октября, россияне ударили ракетами по Харькову. Есть погибшие – это ребенок.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Ребенка под завалами жилого дома нашли. К сожалению, мертвым. Соболезнования родителям и родным", — написал он.

"Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы", — добавил глава ОВА Олег Синегубов.

Что известно об утреннем ударе по Харькову

Россия утром, по меньшей мере, дважды ударила по центру Харькова. Под ударом находилась центральная часть города. В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились девять гражданских.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.

"Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому", — отметил Терехов.

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