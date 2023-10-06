Россияне атаковали Харьков "Искандерами": количество раненых выросло

В результате российской атаки по Харькову утром 6 октября количество пострадавших возросло до девяти, среди которых оказался и младенец.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Заметим, что вражеские удары были направлены исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в частности, по жилому дому.

"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших – ребенок 11 месяцев", – указано в заявлении главы ОВА.

Он добавил, что сейчас спасатели ликвидируют последствия попаданий, тушат авто, разбирают завалы зданий.

Чем атаковали Харьков 6 октября

В областной полиции сообщили, что в Харькове зафиксировано два "прилета" российских ракет. По предварительным данным, враг ударил по городу ракетами "Искандер".

На месте работают профильные службы, следователи, криминалисты. Осмотры мест событий продолжаются.

Напомним, оккупанты устроили обстрел Харькова 6 октября около 7:00. В городе раздавались взрывы.

Впоследствии местные власти сообщили о попадании в двух районах Харькова, о трех пострадавших и повреждении зданий с авто.

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