На фронте произошло 37 боев: где наступают ВСУ, а где атакует враг

Силы обороны Украины нанесли 19 ударов из авиации по российским захватчикам, нанеся им потери.

Между украинскими и российскими войсками на фронте произошло 37 боестолкновений в течение 5 октября. ВСУ держат оборону на востоке и юге, а также проводят наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил утром 6 октября.

Обстрелы Украины

За прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. Российские войска нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, устроили 50 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и гражданским объектам.

Россия также атаковала Украину 29 беспилотниками Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Силы ПВО уничтожили 24 дрона-камикадзе. В результате атаки разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары захватчики устроили по следующим населенным пунктам: Грабовское Сумской области; Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Клещиевка, Иванополье, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодарьевка, Роботино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Из артиллерии враг бил по более чем 110 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на разных направлениях фронта

Обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброску Сил обороны Украины на угрожающие направления. Враг также увеличивает плотность минирований вдоль границы в Белгородской области.

На Купянском направлении российские войска наступательных действий не предпринимали.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 4 вражеских атаки в районе восточнее Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. А российские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Россияне провели 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении украинские войска отразили атаки в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ сдерживают оккупантов в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области.

Украинские защитники дальше проводят наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Бойцы наносят врагу потери в живой силе и технике, истощают противника и закрепляются на занятых рубежах.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады российских войск и успешно поражают тылы врага.

Удары по российским войскам

В течение 5 октября авиация украинских войск нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, их вооружения и военной техники. Еще 7 ударов пришлось по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинские подразделения ракетных войск поразили вражеские узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 9 артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию РЭС.

К слову, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ сформировала девять резервных полков для войны в Украине.

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