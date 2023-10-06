Синоптики обновили прогноз погоды в Украине на 6 октября

В Украине сегодня, 6 октября, ожидается переменная облачность.

Об этом сообщил Укргидрометеоцентр.

На Левобережье возможны небольшие дожди, на юге страны кое-где с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха +14...+19℃; в южной части +18...+23℃; на высокогорье Карпат +9...+14℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области +14...+19℃, в Киеве +14...+16℃.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание. Об этом читайте в нашей новости.