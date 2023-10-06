Премьер Нидерландов выступил против расширения Евросоюза до 2030 года

Рютте заявил, что кандидаты на вступление в ЕС должны выполнить ряд условий и нельзя ими уступать.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что он против расширенияЕвропейского союза до 2030 года, ранее анонсированного главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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Об этом Рютте сказал журналистам в испанской Гренаде 5 октября, передает Dutch News.

Он отметил, что все кандидаты на вступление в Евросоюз должны выполнить ряд условий и нельзя ими уступать.

"Я совсем не согласен с идеей относительно 2030 года. Вопрос не в том, когда страна будет готова, а в том, готова ли она", – объяснил он.

Рютте отметил, что у ЕС будут еще большие трудности с принятием совместных решений, если еще больше стран присоединятся к уже существующим 27 членам.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что будущее Украины – в Европейском Союзе.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выразил мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть начаты осенью этого года или в начале 2024 года.

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