Когда Украина может вступить в ЕС: Мишель назвал год и условия

Для присоединения к ЕС Украина должна проводить реформы, бороться с коррупцией и отвечать требованиям законодательства.
Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году, если обе стороны "выполнят домашнее задание".
Об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал в интервью Spiegel.
Какое условие для вступления Украины в ЕС в 2030 году
"Да, Украина может стать частью ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свое домашнее задание", – сказал Мишель.
Он отметил, что Украина и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС должны проводить реформы, бороться с коррупцией и выполнять требования законодательства.
"Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, где наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений", – добавил глава Евросовета.
Он также отметил, что Евросоюз больше не может терять время. Мишель привел пример со странами Западных Балкан, которые 20 лет ждали вступления в ЕС, и где сейчас усиливается влияние России и Китая.
"Украина должна быть в ЕС"
"А преуспевающая и безопасная Украина – в наших собственных интересах. Их сопротивление России продемонстрировало, что Украина должна быть в ЕС. И уже скоро, а не когда-то. Это также доказало бы, что ЕС способен к геополитическим действиям", – выразил мнение глава Евросовета.
Отметим, что в конце сентября министр по европейским вопросам в правительстве Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что для Украины будет проблематично в краткосрочной перспективе вступить в ЕС без поддержки других стран региона, в частности, Польши.
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