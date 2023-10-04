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Россия внесла Коломойского в "реестр террористов"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия внесла Коломойского в "реестр террористов"

Фото: УНІАН

В этот же список внесли Арсена Авакова

Страна-агрессорка Россия внесла украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в реестр "террористов и экстремистов".

Как сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на данные Росфинмониторинга, относительно Коломойского и Авакова есть сведения якобы о "причастности к экстремистской деятельности или террору".

Кроме этого, в "реестр" попал экснародный депутат Украины Олег Ляшко, бывший командир батальона Айдар Сергей Мельничук и основатель полка Азов Андрей Билецкий.

Напомним, Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на избрание бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн.

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Дата публикации
Просмотры
103
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