Россия внесла Коломойского в "реестр террористов"

В этот же список внесли Арсена Авакова

Страна-агрессорка Россия внесла украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в реестр "террористов и экстремистов".

Как сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на данные Росфинмониторинга, относительно Коломойского и Авакова есть сведения якобы о "причастности к экстремистской деятельности или террору".

Кроме этого, в "реестр" попал экснародный депутат Украины Олег Ляшко, бывший командир батальона Айдар Сергей Мельничук и основатель полка Азов Андрей Билецкий.

Напомним, Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на избрание бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн.