Суд оставил Коломойского под стражей

Высказываясь о предъявленных ему обвинениях, Игорь Коломойский подчеркнул, что этот вопрос сугубо бухгалтерский, экспертный.

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на избрание бизнесмена Игорю Коломойского меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн по делу о легализации более полумиллиарда гривен ПриватБанка.

Соответствующее решение объявил председатель коллегии судей Виктор Глиняный, передает "Укринформ".

"Ходатайство защитников оставить без удовлетворения, постановление Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 млн 900 тыс. грн оставить без изменений. Отказать в ходатайствах о взятии на поруки", — объявил судья Глиня.

Доводы защиты

В ходе судебного заседания сторона защиты настаивала, что правоохранители не предоставили достаточных доказательств причастности Коломойского к мошенничеству. Также адвокаты утверждали, что в ходе следствия правоохранители неоднократно меняли правовую квалификацию совершения преступления, а следственный судья Шевченковского суда при избрании ему меры пресечения не владел достаточной информацией об уголовном деле, которое инкриминируют бизнесмену.

Кроме того, адвокаты просили освободить Коломойского из-под стражи в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. В частности, защитник озвучил в суде такие диагнозы Коломойского как сахарный диабет, холецистит, цирроз печени и панкреатит.

"Вопрос чисто бухгалтерский..."

В свою очередь Коломойский во время своего выступления в ходе судебного заседания уверял, что не собирается скрываться от следствия. "Я нахожусь в таком состоянии, что никуда не собираюсь уезжать и прятаться", — убеждал он.

Высказываясь о предъявленных ему обвинениях, Коломойский сказал, что это "вопрос чисто бухгалтерский, экспертный".

Кто хочет взять Коломойского на поруки

С ходатайством взять на поруки бизнесмена в суде выступил главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий. Также с ходатайствами взять Коломойского на поруки выступили журналисты "1+1" Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Игорь Цыганик и ведущий Юрий Горбунов. Они уверяли суд, что знают Коломойского многие годы и готовы поручиться, что он не покинет страну.

Также аргументом в ходатайствах о взятии Коломойского на поруки было то, что после Революции достоинства бизнесмен в должности главы Днепропетровской ОГА защитил область от сепаратистов.

Что известно о деле Коломойского

В начале сентября правоохранители сообщили о подозрении Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209). Впоследствии суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей. Сам Коломойский не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Когда Коломойского доставили в СИЗО, его адвокаты заявили, что бизнесмен не будет вносить залог, поскольку считает избранную ему защиту "необоснованной и хочет дождаться решения апелляции".

Затем бизнесмену объявили дополнительное подозрение в совершении преступления по трем статьям: незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путем.