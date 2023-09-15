Коломойскому объявили новое подозрение

В настоящее время проводится досудебное расследование.

В СБУ заявили, что бизнесмену Игорю Коломойскому объявили дополнительное подозрение в совершении преступления по нескольким статьям.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По материалам СБУ Коломойскому сообщено о дополнительном подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Сейчас идет досудебное расследование. Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, 7 сентября Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка".

Читайте также: