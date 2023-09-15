СБУ задержала депутата Нестора Шуфрича — Бутусов

Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области. Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Отмечается, что представителя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Нестор Шуфрич является фигурантом дела по российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

"По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена", — говорится в сообщении Бутусова.

Тем временем журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в СБУ сообщает об обысках Шуфрича. По его словам, депутат тесно работал с ФСБовцем и экс-нардепом Владимиром Сивковичем, "который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине".

"Очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство – искусственное образование", – подчеркнул Цаплиенко.

Как сообщалось, нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович получил подозрение в госизмене. По данным правоохранителей, он распространял среди населения и политическое руководство стран Евросоюза антиукраинскую пропаганду.

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