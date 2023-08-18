Киве сообщили о еще одном подозрении

Государственное бюро расследований сообщило еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экс-нардепа Илье Киве.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

"Работники ДБР сообщили о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Илье Киви", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший депутат продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию. Так, Илья Кива в своих публикациях создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую нужно удерживать от агрессии. Кроме того, он активно нагнетал антивластные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну РФ против Украины.

"Кива героизировал и оправдывал любые военные действия россиян, а также "подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а русскую – против украинцев. Он пропагандировал целесообразность разрешения "противоречеств" с применением военной силы и масштабного использования вооруженных сил РФ на территории РФ государства", отмечают в ДБР.

Как сообщалось, Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ОПЗЖ Татьяны Плачковой. Она написала заявление, что хочет составить депутатский мандат "ввиду семейных обстоятельств".

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