Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ОПЗЖ Плачковой

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой, которая накануне решила сложить депутатский мандат.

Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"В Раде уже давно лежит мой проект постановления о том, чтобы изгнать всю ОПЗЖ из парламента. Но его полностью игнорируют", – прокомментировал он.

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В день перед этим Плачкова написала заявление, что хочет составить депутатский мандат "ввиду семейных обстоятельств".

"Прекратить досрочно полномочия народной депутатки Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Оппозиционная платформа – при жизни", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий", – говорится в тексте.

Ранее суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета Эдуарда Репилевского, возглавившего оккупационное министерство сельского хозяйства и рыболовства.

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